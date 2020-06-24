Öznacar "İddialar gerçek dışıdır"

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar, Star Gazetesin’de 24 Haziran 2020 Çarşamba günü “İçişleri Bakanlığı’nda Karışık İşler” manşeti altında ortaya atılan iddiaların gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti. Müsteşar Öznacar, gerçeği yansıtmayan bu haberde ortaya atılan iddialara yönelik tüm olguları kamuoyu ile paylaştı.



İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Öznacar, haberde adı geçen kişiye “Sanal Bet” davasından 27 Haziran 2019 tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesince 18 ay mahkumiyet verildiğini, mahkum olan H. G isimli şahsın 30 Aralık 2019 tarihinde Şartlı Tahliye Kuruluna başvurduğu, bu başvurunun mahkum olduğu suç haricinde askıda olan “Suç Gelirlerini Aklama” davası olduğundan red edildiğini ifade etti. Öznacar, tüm olgular bu şekildeyken söz konusu haberde gerçeklerle yakından uzaktan alakası olmayan iddalar ortaya atılmaktadır” dedi.



Müsteşar Öznacar, “gerçek dışı bu haberde adı geçen H.G’nin şartlı tahliye talebinin bakan tarafından cezaevine yapılan ziyaret ve verilen talimatla red edildiği iddiaları tamamen yalan olmakla birlikte, yapılan haberin ayrıca, böylesi zor bir görevi hukuk ve çok yönlü değerlendirmelerle yürüten, saygın kurumlarımızın kıymetli üyelerinden oluşan “Şartlı Tahliye Kurulu”muza da büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır” olduğunu belirtti.



ÖZNACAR, ŞARTLI TAHLİYE KURULU’NUN OLUŞUMU HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ

“Şartlı Tahliye Kurulu Tüzüğümüzde, Şartlı Tahliye Kurulu’nun oluşumu açıktır” diyen Müsteşar Öznacar, Şartlı Tahliye Kurulu’nun oluşumu, tüzüğümüzün üçüncü kısmında 2.A.E.158/09 madde 8’de belirtildiği şekliyle; Şartlı Tahliye Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlendireceği bir üye, Başsavcı’nın görevlendireceği bir savcı, Polis Genel Müdürlüğü’nün 1’inci veya 2’inci yardımcısı, Merkezi Cezaevi Müdürü veya Muavini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi veya Yardımcısı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü veya Muavini olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Burada bir kararlar alınırken çok yönlü değerlendirmeler yapılır ve hukuk çerçevesinde, tüzüğün bizlere verdiği yetki kapsamında karar verilir” şeklinde konuştu.



Öznacar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın sadece bir bakan değil aynı zamanda bir hukukçu olduğunun unutulmaması gerektiğinin de altını çizdi. Müsteşar Öznacar, İçişleri Bakan’ın hiçbir zaman Şartlı Tahliye Kurulu’na müdahalesinin söz konusu olmadığını ayrıca Şartlı Tahliye Kurulu’nun kararlarını değerli ve saygın üyeleri ile oylama sonucu aldığını hatırlatttı.



Söz konusu gerçeği yansıtmayan haberde, İçişleri Bakanlığına ve Bakan Baybars’a yönelik iddiaların gerçekle yakından uzaktan alakası olmadığını bilinmesinin ve maksatlı, yalan haberlerle kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi için açıklama yapmanın zaruri olduğunu belirten Öznacar, “bu vesileyle, basınımızda sorumlu yayıncılık anlayışı çalışan basın çalışanlarımıza saygılar sunar, söz konusu olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini rica ederim” dedi.