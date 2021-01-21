ÖZNACAR, KKTC GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Uzun yıllar Öğretmenlik, okul müdür muavinliği, okul müdürlüğü, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunan ve 2019 yılından beri İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Mehmet Öznacar, 24 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek olan KKTC Güreş Federasyonu Genel Kurulu’nda başkanlık görevine aday olduğunu açıkladı.



30 yılı aşkın bir süre KKTC Güreş Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Sayın Hüseyin Kavazın bu dönem görev almayacağını belirtmesi üzerine, bayrağı daha ileriye taşımak için genel kurulda aday olma kararı aldığını açıklayan Mehmet Öznacar, “Ülke gençliğinin bedenen ve ruhen her zaman güçlü olması, spor amborgolarına rağmen çok başarılı gençlerin özveri ve azimle çalıştığı güreş sporunu daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Yıllardır KKTC Güreş Federasyonu’nda Genel Sekreterlik görevini yürüten Öznacar, “Güreş sporunun ülkemizde gelişmesine olanak yaratmak, gençlerin önünü açmak ve ülke sporuna katkı koymak için tecrübelerini, düşüncelerini gerçekleştirmek üzere 24 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan genel kurulda aday olduğunu kamu oyu ile paylaştı.