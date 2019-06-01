Öztaş'tan Halkın Partisine sitem!

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabından Halkın Partisi ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabından Halkın Partisi ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Hasan Öztaş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da içinde olduğu bir fotoğraf karesini paylaşarak "Tam bir hayal kırıklığısınız. Bunun bedelini, vebalini bu halk ödetecektir sizlere..." ifadelerini kullandı.

Öztaş'ın paylaşımı şöyle:

Sevmiştim sizleri, hatta daha çok düzgün ve dürüst insanın bu ülke siyasetinde yer alacağı düşüncesi umutlandırmıştı beni. Dediğim gibi öyle sanmıştım...Umutların ve ümitlerin katili olarak,Bu ülkeye yaptığınız kötülükten sonra, umarım en kısa sürede düşersiniz bu ülkenin yakasından...TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞISINIZ. BUNUN BEDELİNİ, VEBALİNİ BU HALK ÖDETECEKTİR SİZLERE...