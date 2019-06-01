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Öztaş'tan Halkın Partisine sitem!

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabından Halkın Partisi ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:21
Öztaş'tan Halkın Partisine sitem!
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Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabından Halkın Partisi ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabından Halkın Partisi ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Hasan Öztaş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da içinde olduğu bir fotoğraf karesini paylaşarak  "Tam bir hayal kırıklığısınız. Bunun bedelini, vebalini bu halk ödetecektir sizlere..." ifadelerini kullandı. 

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Öztaş'ın paylaşımı şöyle: 

Sevmiştim sizleri, hatta daha çok düzgün ve dürüst insanın bu ülke siyasetinde yer alacağı düşüncesi umutlandırmıştı beni. Dediğim gibi öyle sanmıştım...Umutların ve ümitlerin katili olarak,Bu ülkeye yaptığınız kötülükten sonra, umarım en kısa sürede düşersiniz bu ülkenin yakasından...TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞISINIZ. BUNUN BEDELİNİ, VEBALİNİ BU HALK ÖDETECEKTİR SİZLERE...

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Son Güncelleme: 01.06.2019 16:33
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberöztaşhp
Yorumlar
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EmekliYORUM 2019-06-01 19:29:39

Hasan beye katılırım ama bizi hayal kırıklığına uğratmamaları için az bir şansları kaldı, şimdi da o fırsatı değerlendiremezlerse sanırım sonuç, BYE BYE.

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Vatandaş 2019-06-01 23:01:47

Nasıl olsa ctp ye halk vebalini ödetti 21 milletvekilinden 12 ye düştüler beklenmedik anda başbakanlık gördüler şimdi götleri ateş aldı neyapsınlar

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Ali dayı 2019-06-02 00:10:22

CTP ne zaman hükümete gelse batırıyor ülkeyi.Nedir be senin dediğin?

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