Öztürk: KTAMS Başkanı Bengihan hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Yasemin Öztürk, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan hakkında ''yalan beyanda bulunmaktan'' suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan bir programa telefon ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Öztürk, pandemi sürecinde hakkında asılsız suçlamalar yapıldığını ifade etti. Öztürk, gerekli tedbirleri alarak PCR testini yaptırdığını, test sonuçlarının da negatif çıktığını açıkladı. Tüm bunlara rağmen, hakkında saldırıların devam ettiğini dile getiren Öztürk, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

“VEBALI GİBİ DAVRANDILAR”

Öztürk, Meclis Genel Kurulu’nda da istenmeyen şeyler yaşandığını ifade etti. Bazı meclis çalışanlarının kendisine vebalı gibi davranmasından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşan Öztürk, bu vekillerin kim olduğunu söylemekten sakındı.





