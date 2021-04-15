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Öztürk: KTAMS Başkanı Bengihan hakkında suç duyurusunda bulunacağım

UBP milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs'ta Cüneyt Oruç'a yaptığı açıklamada, temaslı olmadığı ve yaptırdığı testin sonucunun negatif çıkmasına rağmen hakkında asılsız söylemler yapıldığını bu noktada da konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı

15 Nisan 2021 Perşembe 12:53
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Öztürk: KTAMS Başkanı Bengihan hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Ulusal Birlik Partisi milletvekili Yasemin Öztürk, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan hakkında ''yalan beyanda bulunmaktan'' suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
“TESTİM NEGATİF ÇIKTI”
Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan bir programa telefon ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Öztürk, pandemi sürecinde hakkında asılsız suçlamalar yapıldığını ifade etti. Öztürk, gerekli tedbirleri alarak PCR testini yaptırdığını, test sonuçlarının da negatif çıktığını açıkladı. Tüm bunlara rağmen, hakkında saldırıların devam ettiğini dile getiren Öztürk, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
“VEBALI GİBİ DAVRANDILAR”
Öztürk, Meclis Genel Kurulu’nda da istenmeyen şeyler yaşandığını ifade etti. Bazı meclis çalışanlarının kendisine vebalı gibi davranmasından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşan Öztürk, bu vekillerin kim olduğunu söylemekten sakındı.


 
Son Güncelleme: 15.04.2021 12:59
Anahtar Kelimeler:
UBP Milletvekili Yasemin Öztürk
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