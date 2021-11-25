Öztürk, yaşanan ekonomik krizin ağır etkileri olduğunu söyledi

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, yaşanan ekonomik krizin İskele Karpaz’da ülkenin diğer kesimlerine göre daha ağır etkileri olduğunu söyledi.



Ülkede yaşanan döviz kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, “Döviz ülkeyi vurdu ama İskele’yi öldürdü” dedi.

Ada TV’de Cüneyt Oruç’a konuşan Yasemin Öztürk, döviz krizinin yaşandığı ülkede İskele Karpaz’ın en mağdur olan bölge olduğunun altını çizdi.



Öztürk “Kamuya en az alım yapılan, en az istihdamın olduğu bölge İskele Karpaz. İnsanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Çocuklarını okutmaya, geçinmeye çalışıyorlar. Alım güçleri zaten çok düşüktü. Döviz kriziyle daha da fakirleştiler. Döviz ülkeyi vurdu ama İskele’yi vurmaktan ta öte öldürdü” dedi.



Başbakan Sucuoğlu’nun açıkladığı dört maddelik ekonomik pakete ilişkin “yeterli değil” eleştirilerine de yanıt veren Yasemin Öztürk, “Bu zaten 26 milletvekilinin oyuyla güvenoyu almış bir azınlık hükümetiydi. Seçime kadar işbaşında. Reform gerektiren asıl büyük hamleyi 23 Ocak’tan sonra güçlü bir şekilde iktidara geldiğimizde yapacağız. Şu an alınan önlemler sadece kısa vadeli 3 aylık bir program. Eleştirilmesi doğru değil” ifadelerini kullandı.



Yeni dönemde önlerindeki en büyük meselenin ekonomi olduğunun farkında olduklarını ifade eden Öztürk, “Bira fiyatı, halkın temel gıda maddeleri arasında yer alan sütten daha ucuz durumda. Bu çelişki asla kabul edilemez. Yeni dönemde temel gıda maddelerinden ucuzluk sağlanması için gereken önlemler alınmalı” diye konuştu.

KAYNAK: STAR KIBRIS