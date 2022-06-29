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Öztürkler düğmeye bastı! 400 Kişi ihraç edildi

Adada muhaceret izni olmayan ve kaçak kalan kişiler hakkında İçişleri Bakanlığı ve polisin soruşturması neticesinde operasyonlar genişletildi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 20:30
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Öztürkler düğmeye bastı! 400 Kişi ihraç edildi
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İki ayda 400'e yakın kişinin adadan ihraç edildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Polis ve içişleri muhaceret dairesinin çalışmaları sonucunda kriminal suçlara karışan ve adada düzensiz durumda kalanlarla ilgili çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Öztürkler bu hususta hassas olduklarını ve düzensiz durumda kalanlarla ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Adada kaçak olan yabancı uyruklu kişilerin oluştuğu öğrenilen 370 kişiyi 2 ay içerisinde adadan ihraç edildi.

Anahtar Kelimeler:
Muhaceret Izniİçişleri BakanlığıZiya Öztürkler
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