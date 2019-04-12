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Özyiğit, 23 Nisan ekibini kabul etti

12 Nisan 2019 Cuma 12:16
Özyiğit, 23 Nisan ekibini kabul etti
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bu yıl Samsun’da 41’incisi düzenlenecek TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibini kabul etti.

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Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Hasan Eren, kabulde yaptığı konuşmada, festival süresince Samsun’da çeşitli etkinliklere katılacaklarını belirterek festival hakkında bilgiler verdi. Eren Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibi olarak ülkemizi temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde ülkemizi ve Kıbrıs Türk çocuğunu temsil edecek Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Samsun’un tarih içerisindeki önemine vurgu yapan Özyiğit, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, İstiklal Mücadelesi’ni başlattığı önemli adımın 100’üncü yılının kutlanacağı bu yılda, öğrencilerin Samsun’da  katılacakları etkinliklerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun Atatürk’ün fikirlerini sahiplenlenerek, onun çizdiği yolda ilerlediğini göstereceklerine inanç belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ÖzyiğitHaber23NisanKKTC
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