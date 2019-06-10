Özyiğit: “Döviz karşısında maaşların eridiği bir gerçek"



Meclis'te tasarı üzerine söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasa tasarısının kendileri dönemlerinde hazırlandığını anımsatarak, “Öğretmen kadroların dağıtılmasında ve diğer konularında bazı aksaklıklar var. Tasarının ivediliğinin alınması, yasallaşması ve sorunların çözülmesi önemli” dedi.

ÖZYİĞİT: “ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK”

Meclis Genel Kurulunda, Tasarı üzerine söz alan Cemal Özyiğit, bu tasarıyı desteklediklerini kaydederek, “Döviz karşısında maaşların erdiği bir gerçek. Dar ve sabit gerili vatandaşların alışverişini daha cazip kılmak için bu tasarı hazırlandı. Alışveriş konusunda yasakçı zihniyetle bir yere varılamaz” dedi.

Özyiğit, “Sadece teşviklerle kendi insanımızın kendi ülkemizde alışveriş yapması sağlanabilir. Tasarının bir an önce yasallaşmasını istiyoruz. Ülke için önemli bir kazanım olacak” şeklinde konuştu.

ÖZYİĞİT: “AB İÇİNDE İKİ DEVLET HAYAL ÜRÜNDÜR”



Mecliste yeniden söz alan Cemal Özyiğit, “Cumhurbaşkanı yetkiyi halktan alır. Bir yıl sonra seçim var. Halk ‘bugüne kadar federasyonu görüştük, yeni şeyler isteriz derse’, yetkiyi ona göre verecek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ayrıca AB içinde iki devlet hayal üründür” dedi.Özyiğit, hidrokarbon konusunun önemli olduğunu, “Bu konuda dikkatli adım atılmazsa kendimizi çatışma zemini içinde bulabiliriz” dedi.konusundaki sürece de işaret ederek, “Denktaş’ın rahatsızlığı nedeniyle 10 Aralık Kopenhag Zirvesi'ne o dönemin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gönderildi ve bu topluma tarihi şeyler kaybettirildi” dedi.