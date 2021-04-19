ÖZYİĞİT: “İNSANLAR HOŞGÖRÜ ANLAYIŞINI YİTİRDİ”

GÜNDEM KIBRIS

Kuzey Kıbrıs’ta Kur’an kurslarının gereksiz olduğunu söyleyen Özyiğit, “Bize göre Kur’an kursları gereksizdir, ama başkalarına göre gerekli olabilir. Değerler ve kültürel öğeler anlamında, gerekli farkındalık yaratılsın. İleride de seçmeli olarak, o eğitimi alabilsin çocuklar. Özellikle beni en çok rahatsız eden, Türkiye’deki yöneticilere yağ çeker gibi, ‘Biz de öyle düşünüyoruz’ denmesidir. Ama bunu burada söyleyenlerin, din ile uzaktan yakından alakası da yoktur. Devleti yönetenler bu ilişkinin karşılıklı eşitlik düzeyinde yapılmasını sağlamalı. Buna dikkat edilmeli. İnsanlar hoşgörü anlayışını yitirdi. Kimse karşıdakini hakir görecek sözler kullanmamalı” dedi.