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Özyiğit, TÜMBİFED ve RİBİAD Heyetlerini Kabul Etti

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:27
Özyiğit, TÜMBİFED ve RİBİAD Heyetlerini Kabul Etti
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge ile Rize Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (RİBİAD) Genel Başkanı Erol Aykut ve beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ile Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.
TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, KKTC’de bulunmaktan dolayı bir mutluluk duyduklarını belirterek, başta eğitim olmak üzere, çeşitli alanlarda nasıl işbirliği yapabileceklerini ve nasıl yardımcı olabileceklerini değerlendireceklerini kaydederken, RİBİAD Genel Başkan’ı Erol Aykut ise işbirliği olanaklarını artırmak istediklerini belirtti, kabulden dolayı Özyiğit’e teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, TÜMBİFED ve RİBİAD heyetlerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başta eğitim olmak üzere, çeşitli alanlarda işbirliği ve güç birliği yapmanın önemine dikkat çeken Özyiğit, TÜMBİFED ve RİBİAD ile, neler yapılabileceği hususunda görüş alış verişinde bulunacaklarını dile getirdi.

Eğitim adına yapılacak çalışmaların gençler adına, gelecek adına, ülke adına çok önemli olduğunu vurgulayan Özyiğit, bu çerçevede adımlar atılması için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Yükseköğrenim alanında öğrenci sayısıyla birlikte kalite konusuna da ciddi hassasiyet gösterdiklerini, temel hedeflerinden birinin; var olan kalitenin daha yukarılara çıkmasını sağlamak olduğunu belirten Özyiğit, bakanlık olarak da, hükümet olarak da çalışmaları bu yönde yürüttüklerini ifade etti.

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Cemal ÖzyiğitTÜMBİFEDRİBİADHaberGündemKıbrıs
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