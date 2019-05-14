Özyiğit:Hükümeti bozanlar sorumluluğu üstlenmeli

Hükümetin istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümet kurulması çalışmaları çervesinde siyasi partilerle görüşüyor.

Akıncı bugün ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal’i kabul etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hükümeti bozanların hükümeti kurma sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ülkenin hükümetsiz kalmaması için bir an önce adım atılması gerektiğini kaydetti.

UBP-HP koalisyonunun gündeme geleceğini düşündüklerini kaydeden Özyiğit, görevlendirmenin yapılmasını beklediklerini söyledi.

(BRT)