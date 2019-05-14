Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Özyiğit:Hükümeti bozanlar sorumluluğu üstlenmeli

14 Mayıs 2019 Salı 11:03
Özyiğit:Hükümeti bozanlar sorumluluğu üstlenmeli
banner44

Hükümetin istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümet kurulması çalışmaları çervesinde siyasi partilerle görüşüyor.

banner41
Akıncı bugün ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hükümeti bozanların hükümeti kurma sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ülkenin hükümetsiz kalmaması için bir an önce adım atılması gerektiğini kaydetti.

UBP-HP koalisyonunun gündeme geleceğini düşündüklerini kaydeden Özyiğit, görevlendirmenin yapılmasını beklediklerini söyledi.
(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÖzyiğitHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Laptop çalmıştı teminata bağlandı!
Laptop çalmıştı teminata bağlandı!
Çevre Şöleni'nde çocuklar, eğlenerek öğrendi
Çevre Şöleni'nde çocuklar, eğlenerek öğrendi
MTG Manga ile şampiyonluğu kutlayacak
MTG Manga ile şampiyonluğu kutlayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim