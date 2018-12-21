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Pancurlara hasar verdi, küfretti

Boşandığı eşinin yeni sevgilisinin evini bastı

21 Aralık 2018 Cuma 11:45
Pancurlara hasar verdi, küfretti

(Kamalı Haber) –  Boşandığı eşinin yeni sevgilisinin evine gidip, pancurlara hasar vererek, hem eski eşine hem de sevgilisine küfür ettiği iddia edilen 35 yaşındaki Sultan Ilıcan isimli kadın, tutuklandı. 

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, 29 Kasım’da saat 16.30’da Lefkoşa’da zanlı Sultan Ilıcan’ın boşandığı eşinin birlikte olduğu kadının evine giderek, önce pancurlara vurup 350 TL hasar verdiğini arından da her ikisine karşı ithale-i lisanda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Karagil, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve bir kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sultan IlıcanTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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Serhat 2018-12-21 12:11:24

Bu torbacılarla ( uyuşturucu satıcısı) ilişkiye giren ve onlar için kavga eden kadınlara BAYILIYORUM!

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cansu 2018-12-21 16:10:17 @Serhat

yanlış habere yorum yaptuın galiba bayıldığın ne olablir ki bu haberde

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