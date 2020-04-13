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Pandemi Hastanesi’nin 45 günde bitirilmesi hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı, yeni pandemi hastanesi için ilk adımın atıldığını; hastanenin avam projesinin hazırlandığını ve binanın 45 günde bitirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:33
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Pandemi Hastanesi’nin 45 günde bitirilmesi hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı, yeni pandemi hastanesi için ilk adımın atıldığını; hastanenin avam projesinin  hazırlandığını ve binanın 45 günde bitirilmesinin  hedeflendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bulunduğu arazide 6 bin metrekarelik kapalı alan içerisine inşa edilmesi planlanan pandemi hastanesinin, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, tomografi ve laboratuvar servisi ile birlikte toplam 92 oda, 182 yatak kapasiteli olmasının planlandığı kaydedildi.

Pandemi Hastanesi’nin proje sunumunun  bugün Sağlık Bakanlığı’nda Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı bir toplantıda gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilmesi planlanan hastane binasının  toplam 45 günde bitirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “COVID-19 nedeniyle yapımına gerek duyulan pandemi hastanesi, ileride yine sağlık alanında kullanılmak üzere de projelendirildi.  Sağlık Bakanı Ali Pilli,  bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu’nda, yapılması planlanan pandemi hastanesiyle ilgili kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirecek.  Bakanlar Kurulu’nun onay vermesiyle ihale sürecinin başlaması planlanıyor” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıPandemi Hastanesi
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Tc 2020-04-13 16:38:17

Hangi parayla

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Kaş 2020-04-13 16:52:15

3 yıla biter

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Delibalta 2020-04-13 17:09:11

3 1 dir galibam guduz

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