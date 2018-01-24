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Papa Bar’dan LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı

Ülkemizde farklı kesimlerin katkı sağladığı LTB Paylaşım Mutfağı’na bir destek de Surlariçi’ndeki eğlence mekanlarından Papa Bar’dan geldi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:34
Papa Bar’dan LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı
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20 Ocak Cumartesi gecesi Surlariçi’nde bulunan Papa Bar'da düzenlenen etkinlikte THE ADP (Acid Disco Party) sahne alırken geceden elde edilen gelirin bir bölümü LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlandı.

Paylaşım Mutfağı’na katkı sağlanması için düzenlenen gecede THE ADP olarak sahne alan müzisyenler Fikri Karayel, Çağrı Çerkez, Emre Yazgın, Öktem Emre, İnsal Bilsel ve Onur Kasapoğlu hem LTB Paylaşım Mutfağı’na destek için çaldılar hem de dinleyicilere Paylaşım Mutfağı ve katkı yapma yöntemleri ile ilgili de bilgi verdiler.

Papa Bar ortakları Can Erçağ, Ali Yıldırım, Hazar Arman ve Mehmet Sonap da gecenin gelirinden Paylaşım Mutfağı’na katkı yaparken Paylaşım Mutfağı sorumluları Seden Tunççağ ve Ali Ecesoy bar sahipleri ve grup üyelerine gecenin sonunda katkılar için teşekkür belgesi verdiler.

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