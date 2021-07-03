Parlamentolar Arası Dostluk grubunun Ankara temasları...

Meclisten verilen bilgiye göre, heyet dünkü temasları kapsamında çeşitli bakanlıklara ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Türkiye Enerji Bakanlığında Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca ile görüşen Dostluk Grubu Heyeti, ardından sırasıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile görüştü. Dostluk Grubu son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü ve dünkü programını tamamladı.

Bakan ve Bakan Yardımcıları ile gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arası hangi alanlarda işbirliklerinin geliştirilerek, gelecek dönemde nasıl stratejiler uygulanması konusunda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Görüşmelerde Türkiye’nin KKTC’nin kalkınmasına olan bağlılık vurgusu ön plana çıktı.

TBMM Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC Dostluk Grubu’na dün tam gün süren görüşmeleri boyunca eşlik etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın başkanlığını yaptığı heyette Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan ve Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler yer alıyor.

KKTC – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin görüşmelerini tamamlamasının ardından yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.