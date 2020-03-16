Partiler seçimi ertelemekten yana

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs vakalarının Kıbrıs’ın Kuzeyi ve Güneyi’nde de görülmesinin ardından hükümet önlemler almaya devam ediyor. 26 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçimlerin ertelenmesinin en doğru karar olacağı düşüncesinde. Olağanüstü günlerden geçtiğimize vurgu yapan siyasi partiler, seçimlerden önce vatandaşın sağlığıyla ilgili alınacak önlemlerin daha da artırılması için çalışmalar yapılmasından yana ortak görüş sergiledi. Haberci’ye konuyla ilgili görüşlerini açıklayan parti yetkilileri bugün düzenlenecek ve tüm partilerin bir araya geleceği toplantıda seçimlerin ertelenmesinin de gündeme gelmesini beklediklerini ifade etti.

ÖZCAFER: SORUNUMUZ BİR ÇAREMİZ DE BİR OLMALI

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, ülkemizin zor zamanlardan geçtiğini dile getirerek şu anda ortak bir paydada buluşup halk sağlığı için önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Özcafer, bugün hükümetin partilerle gerçekleştireceği toplantının önceden yapılması gerektiğini ifade etti. Özcafer “Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Bu süreçte tüm partileri bir araya toplayıp görüş alış verişinde bulunmak doğru bir karar. Ancak çok daha önceden yapılması gerekliydi. Biz parti olarak toplum faydası adına yapılması gereken her konuda adım atmaya hazırız” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinin doğru bir karar olacağını da ifade eden Özcafer, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerde siyasilerin de vatandaşın da seçimi düşünecek noktada olmadığını kaydetti. “Sorunumuz bir, çaremiz de bir olmalı” diyen Özcafer, siyasetçilerin de halkın da gündemindeki önceliğin seçim olmadığını vurguladı.

SENİN: SEÇİMLERİN ERTELENMESİ DAHA DOĞRU BİR KARAR

HP Genel Sekreteri Yenal Senin de yaklaşık bir haftadır seçimlerin ertelenmesiyle ilgili parti içinde görüşler ortaya konduğunu ifade ederek, bugün Başbakan’la yapılacak görüşmede konunun gündeme geleceğini düşündüğünü dile getirdi. Halkın ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim çalışmalarıyla ilgili çalışma yürütmesinin süreç nedeniyle uygun olmadığını dile getiren Senin, önümüzde ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunu olduğunu kaydetti. Devletin anayasal olarak halkını koruması gerektiğine vurgu yapan Senin, “Şu an bir kriz yönetimi söz konusu. Normal koşullarda 31 Mart’ta bir seçim kampanyasının başlaması gerekiyordu. Ancak şu anda tüm milletvekillerimiz, bürokratlarımız, başbakan yardımcımız krizi yönetmekle meşgul” dedi. İleriki günlerin bize ne getireceğini tam olarak ön görmenin mümkün olmadığını söyleyen Senin, seçimlerin ertelenmesinin daha doğru olacağı konusunda görüş bildirdi. Hukuki bir hataya düşmeden tüm partilerle ortak bir karar vermek gerektiğini dile getiren Senin HP olarak seçimlerin ertelenmesinin daha doğru olacağını düşündüklerini dile getirdi.

ARIKLI: BUGÜN GÜNDEME GETİRECEĞİZ

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı şu anda Cumhurbaşkanları adayları dahil hiçbir partinin seçimleri durumda olmadığını dile getirerek düşünülmesi gereken en önemli konunun sağlık olduğuna vurgu yaptı. 26 Nisan’a seçimlerin yetiştirilmesinin mümkün olduğunu düşünmediğini ifade eden Arıklı, YDP olarak genel bir konsensüs sağlanması halinde bu karara uyacaklarını belirtti. Bugün mecliste temsilm edilen partilerle Başbakan arasında gerçekleşecek toplantının ardından seçimlerle ilgili daha net bir tavır belirlenmesinin mümkün olduğunu belirten Arıklı, sonrasında kararın meclise taşınabileceğini dile getirdi. Konunun değerlendirilip, halkın çıkarları adına adım atılması gerektiğinin altını çizen Arıklı bugünkü toplantıda seçimlerin ertelenmesini gündeme taşıyacaklarını açıkladı.

SORAKIN: KONUNUN GÜNDEME GELMESİNİ BEKLİYORUZ

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın bugün gerçekleşecek toplantıyla ilgili kendilerine bir gündem verilmediğini ifade ederek konunu gündeme taşınmasını beklediğini söyledi. Sorakın parti içinde yaptıkları değerlendirmeler neticesinde seçimlerin ertelenmesine sıcak baktıklarını kaydederek, 26 Nisan’da seçimlerin gerçekleşmesinin olası olmadığını ifade etti. Yaşanan süreçte alınan önlemler kapsamında insanların sokağa çıkmaması yönünde önlemler alınırken seçimlerin ertelenmesinin en doğru karar olacağını belirten Sorakın, propaganda süreci de dahil hiçbir çalışmanın süreçte yürütülmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

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