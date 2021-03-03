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Patates ihracatı için girişim

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 12:21
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Patates ihracatı için girişim

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,   Birlik Başkanı  Engin Halkseven, Cumhurbaşkanı Tatar’a pandemi öncesinde üretilen yerli patatesin Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatının yapıldığını, ancak pandemi sebep gösterilerek Avrupa Komisyonu’ndan bitki sağlık müfettişinin gelmemesi sonucunda ihracatın gerçekleşemediğini anlattı.

Halkseven, temassız ihracatın önünün açılması ve üreticilerin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması için gerekli başvuruları yapmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, özellikle Beyarmudu bölgesi, kırmızı köyler denilen Güney Mesarya köyleri ile  batıda Doğancı ve bölgesinde üretilen patatesin başarılı bir yerli ürün olduğunu ve bu ürünün pazarlanabilme olanaklarının iyice araştırılması gerektiğini vurguladı. 
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında patates ürününün ihracatının da bir girişimin sonucu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu girişimin sekteye uğramasının üzücü olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki sıkıntılar için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirterek, 5 Mart Cuma günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Brexit sonrası Birleşik Krallık ile ilişkilerin ticari anlamda güçlenmesi bağlamında girişimler yapılabileceğine ve patatesin İngiltere’ye ihracatı konusunda da girişim imkanlarının oluşabileceğine işaret etti. 

Görüşmede Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Efendi ile Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu. 

Son Güncelleme: 03.03.2021 13:24
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