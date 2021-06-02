Patlamanın detayları belli oluyor

Bugün Düzova'da yaşanan patlamada M.S ağır şekilde yaralandı.

Hurda işiyle uğraşan M.S , bulduğu bombayı evine götürmesinin ardından evin bahçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamada M.S (E) ağır şekilde karın bölgesinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemeri devam ediyor...

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 13.40 sıralarında Düzova’da sakin M.S(E-62) ikametgahının avlusu içerisinde muhtemelen spiral makinesi ile demir hurda yığınlarını kesmekte olduğu bir sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı oluşan patlama sonucu ağır yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.