Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım”
“Bu işi namusum ve şerim...
Burnunu kırdı
Burnunu kırdı
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

PCR testleri için hizmet alımı

Bakanlar Kurulu, PCR testlerinin yapımı için özel sağlık kuruluşlarından hizmet alınması için Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kıldı.

07 Temmuz 2020 Salı 10:31
1357 Okunma
PCR testleri için hizmet alımı

Bakanlar Kurulu, PCR testlerinin yapımı için özel sağlık kuruluşlarından hizmet alınması için Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kıldı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Temmuz tarihli karar şöyle:

“Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke sağlığını korumak amacıyla ‘çifte PCR’ testlerinin yapılıp sonuçlarının hızlı alınabilmesi için özel sağlık kuruluş ve/veya kuruluşlarından alınacak olan yardım karşılığında yapılan her PCR testi çalışma hizmeti karşılığında ödenecek ücretin ‘Corona Virüsü ile Mücadele Projesi’ kaleminden karşılanmasına ve bu konuda hizmet alım protokolü imzalanması hususunda Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.”

Anahtar Kelimeler:
PCR TestleriBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN'de görev dağılımı yaptı
EL-SEN'de görev dağılımı yaptı
Avcı eğitimi almak isteyenlere duyuru
Avcı eğitimi almak isteyenlere duyuru
"Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlilik sürecimizi yaygınlaştıracağız"
"Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlilik sürecimizi yaygınlaştıracağız"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim