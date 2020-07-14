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Pegasus'tan KKTC uçuşlarıyla ilgili açıklama

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'den KKTC'ye gidecek yolculardan negatif sonuçlu PCR testi isteneceğini duyurdu.

14 Temmuz 2020 Salı 11:47
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Pegasus'tan KKTC uçuşlarıyla ilgili açıklama

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, KKTC Bakanlar Kurulu kararı gereğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak yolculara çift kademeli PCR testi uygulanacak.

Buna göre, Türkiye'den çıkış yapan yolcuların uçuştan önceki 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi bildirmesi gerekecek. Negatif test sonucunu göstererek Türkiye'den uçağa binen yolculara KKTC girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde yolcuların ülkeye girişlerine izin verilecek. Aksi bir durumda da yolcu karantinaya alınacak.

Türkiye’de yaptırdıkları PCR testi sonucu uçuştan önceki 0-72 saat aralığında olan yolcular da uçuşa kabul edilebilecek fakat KKTC varışında 3 gün süreli karantina uygulanacak ve karantina masrafları yolcular tarafından karşılanacak. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecek.

Pegasus Hava Yolları, 15-31 Temmuz tarihleri arasında KKTC'ye günde üç sefer düzenleyecek. Bu seferler İstanbul (Sabiha Gökçen)-Lefkoşa, Ankara-Lefkoşa, Adana-Lefkoşa olacak.

Anahtar Kelimeler:
PegasusKoronavirüsPCR TestiCoronavirüs
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