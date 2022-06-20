Bakanlar Kurulu, 25 Haziran 2019 tarihinde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan ve görev süresi sona erecek olan Pelin Yaylalı’nın, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yeniden atanmasına karar verdi. Karar, 18 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Pelin Yaylalı, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yeniden atandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan ve görev süresi sona erecek olan Pelin Yaylalı, aynı göreve yeniden atandı.
20 Haziran 2022 Pazartesi 13:02
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