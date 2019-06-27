Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi hizmete girdi

2002 yılından itibaren dünyanın dört bir yanından gelen bağımlıyı tedavi ederek hayatını kurtaran ve birçok ailenin madde bağımlılığı konusunda müracaat ettikleri en önemli yer olan Pembe Köşk Psikiyatri Kliniği kapandıktan on yıl sonra, yapılan tüm engellemelere rağmen daha da büyüyerek Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ne dönüştü ve tekrar Kıbrıs Türk Halkının hizmetine açıldı. Kıbrıs Türk Halkının ilk özel psikiyatri Hastanesi olan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde Bağımlılık tedavisi yeniden hayat bulmuş oldu. KKTC’de ilk kez uyuşturucu ve alkol bağımlılarına yönelik dünya çapında bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi KKTC halkının hizmetine sunuldu. Haziran 2019 itibarıyla KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Kurumlar Dairesi tarafından Özel Dal Hastanesi açma ve çalıştırma yetki belgesini alan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi hasta kabülüne başladı. Ülkemizde de uzun yıllardır hem konuşulan ve büyük ihtiyaç duyulan Uyuşturucu ve Alkol bağımlılarına yönelik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin eksikliği de artık giderilmiş oldu. 2002 yılında Pembe Köşk Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı kliniği olarak açılan ve o dönemde dünyada çıkan bazı yeni medikal tedaviler Ortadoğu Bölgesinde ilk olarak uygulandığı klinik olan Pembe Köşk Kliniği’nin bugün hastane olarak çok daha büyük bir yapılanma olarak hayat bulduğunu söyleyen Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, 2002 yılından itibaren dünyanın dört bir yanından gelen bağımlıyı tedavi ederek hayat kurtarmıştır. Birçok ailenin madde bağımlılığı konusunda müracaat ettikleri en önemli yer olmuştur.”dedi. Çakıcı, “Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, kriz anında müdahale için donatılmış bir yoğun bakım odasının yanı sıra konforlu ve klimalı odaları, grup terapilerinin yapıldığı toplantı ve çok amaçlı salonu, bireysel terapi odaları, lüks restorantı, spor salonu, SPA merkezi, yüzme havuzu, yoga alanı, yürüyüş yolunun bulunduğu çiçeklerle donanmış geniş bahçesi ile Girne Dağlarının eteğindeki muhteşem doğası, sessiz, sakin bir yer oluşu adeta tatil merkezini andırmaktadır. Türkiye’de de bu özelliklere benzer rehabilitasyon kliniği çok az sayıda bulunmaktadır.” dedi. Ülkemizin kanayan yarası olan uyuşturucu bağımlılığının tedavisi yanında alkol, sigara ve kumar bağımlılarına da hizmet verecek olan Pembe Köşk Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi, tedavi programları ve konusunda tecrübeli ekibi ile Kıbrıs Türk Halkına hizmet vermeye hazır olduğunu söyleyen Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “KKTC halkının artık bir tedavi merkezi vardır. Uzun ve zor bir tedavi sürecinin olduğu madde bağımlılığının tedavisinde bundan sonra yapılması gereken devletin gerekli desteği bizlere vermesi ve uyuşturucu ile mücadelede birlikte hareket etmemezdir. Tüm KKTC halkına hayırlı olmasına dileriz.” dedi.

Yapılan açıklama şöyle;

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi hizmete başlamıştır. KKTC’de ilk kez uyuşturucu ve alkol bağımlılarına yönelik dünya çapında bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi KKTC halkının hizmetine sunulmuştur. Uzun yıllardır hem konuşulan ve dillerde olan uyuşturucu ve alkol bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon merkezi eksikliği artık giderilmiştir. Haziran 2019 itibarıyla KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Kurumlar Dairesi tarafından Özel Dal Hastanesi açma ve çalıştırma yetki belgesini alan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi hasta kabülüne başlamıştır. Kumar, yeme ve diğer bağımlılıkların da tedavi olacağı Pembe Köşk Hastanesi’nde geçmişte 2002 yılında Pembe Köşk Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı kliniği olarak açılan ve o dönemde dünyada çıkan bazı yeni medikal tedaviler Ortadoğu Bölgesinde ilk olarak uygulandığı klinik olan Pembe Köşk Kliniği bugün hastane olarak çok daha büyük bir yapılanma olarak hayat buldu. Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, 2002 yılından itibaren dünyanın dört bir yanından gelen bağımlıyı tedavi ederek hayat kurtarmıştır. Birçok ailenin madde bağımlılığı konusunda müracaat ettikleri en önemli yer olmuştur.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, kriz anında müdahale için donatılmış bir yoğun bakım odasının yanı sıra konforlu ve klimalı odaları, grup terapilerinin yapıldığı toplantı ve çok amaçlı salonu, bireysel terapi odaları, lüks restorantı, spor salonu, SPA merkezi, yüzme havuzu, yoga alanı, yürüyüş yolunun bulunduğu çiçeklerle donanmış geniş bahçesi ile Girne Dağlarının eteğindeki muhteşem doğası, sessiz, sakin bir yer oluşu adeta tatil merkezini andırmaktadır. Türkiye’de de bu özelliklere benzer rehabilitasyon kliniği çok az sayıda bulunmaktadır.

Bağımlılık tedavisi uzmanlarımız, bağımlıyı iyileştirmek ve topluma yeniden kazandırmak için kişinin kendine özel doğru bakımını sağlamak amacıyla yatan hasta ve ayaktan tedavi programlarını, bilinçli yaşam seçeneklerini ve kendini kurtarma yönetimi becerilerini geliştirerek Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin en güvenilir ve kapsamlı bakım sürekliliğinin geliştirilmesini sağlamışlardır.

Personel Kadrosu

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde madde bağımlılığı konusunda deneyimli ve tecrübeli bir kadro bulunmaktadır. Psikiyatristler, psikologlar, hemşireler, etkinlik görevlileri, psikolojik danışmanlar, eczacı ve idari personel kadro ile çalışmaktadır. Kadroda bulunan psikiyatrist ve psikologlar genellikle öğretim üyeleridirler. Kadrodaki öğretim üyeleri ve doktorlar hem bağımlılık alanında hem de psikiyatri kongrelerinde ödüllü psikiyatrist ve psikologlardırlar.Tedavi merkezinde çalışan psikiyatrist ve psikologlar bağımlılık alanında uzun yıllardır çalışan uzmanlardır. Doktorlarımız Ortadoğu Bölgesinde 2002 yılından itibaren bağımlılık alanında yeni çıkan ilaçları ilk kullanan uzman doktorlardır.

Eğitim Programları

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde sağlık hizmeti yanında Milli Eğitim Bakanlığı izni ile 2004 yılından itibaren pek çok bağımlılık alanıyla ilgili uzmanlara,çalışanlara ve öğrencilere yönelik Amerikan Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Danışmanları Birliği (NAADAC) tarafından onaylı Madde Bağımlılığı Terapisti eğitimi yanında Uluslararası Pozitif ve Kültürelarası Psikoterapi Akademisi (ICCP) ve Almanya Wlesbaden Psikoterapi Akademisi (WIAP) onaylı, Pozitif Psikoterapi Eğitimi, Avrupa Beden Psikoterapistler Birliği tarafından onaylı Beden Psikoterapisi Eğitimi ve Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü işbirliği ile Psikodrama Eğitimleri verilmektedir. Dolayısıyla tüm personelimiz yukarda belirtilen eğitimleri alarak Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesinde tedavi ve terapileri uygulamaktadırlar.

Tedavi Programları

Eroin Bağımlılığı Tedavi Programları, Kokain Bağımlılığı Tedavi Programları, Ecstacy Bağımlılığı Tedavi Programları, Bonzai Bağımlılığı Tedavi Programları, Esrar Bağımlılığı Tedavi Programları, Uçucu Madde Bağımlılığı Tedavi Programları, Alkol Bağımlılığı Tedavi Programları, Kumar Bağımlılığı Tedavi Programları, Yeme Bağımlılığı Tedavi Programları, Elektronik Bağımlılığı Tedavi Programları, Diğer Davranış bağımlılıkları Tedavi Programları

Tedavi Süresi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde yatılı tedaviler detox(arındırma) tedavisi ve psikososyal detox tedavisi olmak üzere 2 şekildedir. 15 günlük periyodlar halinde yapılmakta olup, tercihen yatılı hastanın en az 1 ve 6 ay arasında tedavi merkezinde kalması gerekmektedir. Ayaktan tedavi programı ise 1 aylık periyodlar halinde haftada 3 gün olarak düzenlenmekte ve istenildiği kadar uzatılabilmektedir.

Ülkemizin kanayan yarası olan uyuşturucu bağımlılığının tedavisi yanında alkol, sigara ve kumar bağımlılarına da hizmet verecek olan Pembe Köşk Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi, tedavi programları ve konusunda tecrübeli ekibi ile Kıbrıs Türk Halkına hizmet vermeye hazır. KKTC halkının artık bir tedavi merkezi vardır. Uzun ve zor bir tedavi sürecinin olduğu madde bağımlılığının tedavisinde bundan sonra yapılması gereken Devletin desteğidir.

Tüm KKTC halkına hayırlı olmasına dileriz.

Prof.Dr.Mehmet Çakıcı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi

Kaynak: Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi hizmete girdi