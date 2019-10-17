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Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı

17 Ekim 2019 Perşembe 20:54
Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yapıyor. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa  ve heyetler arası görüşme sonrası Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DAEŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

"ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Türkiye Kobani'ye herhangi bir açıklama yapmayacak."

"ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecektir."

ABD Başkan Yardımcısı Mike, Pence daimi ateşkes gerçekleştiğinde Başkan Trump, ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, "Erdoğan ve Trump sorunu çözülmesi için önemli adımlar attılar" dedi.

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