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Personelin babası pozitif çıktı!

Girne - Çatalköy'de faaliyet gösteren Nahide Kuaför Salonu işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, kuaför salonunu belli bir süreliğine kapatma kararı aldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:38
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Personelin babası pozitif çıktı!

Girne - Çatalköy'de faaliyet gösteren Nahide Kuaför Salonu işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, kuaför salonunu belli bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Nahide Çiftçioğlu’nun paylaşımı şöyle:

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