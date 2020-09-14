Personelin babası pozitif çıktı!

Girne - Çatalköy'de faaliyet gösteren Nahide Kuaför Salonu işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, kuaför salonunu belli bir süreliğine kapatma kararı aldı.
Nahide Çiftçioğlu’nun paylaşımı şöyle:
Girne - Çatalköy'de faaliyet gösteren Nahide Kuaför Salonu işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, kuaför salonunu belli bir süreliğine kapatma kararı aldı.
Girne - Çatalköy'de faaliyet gösteren Nahide Kuaför Salonu işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, kuaför salonunu belli bir süreliğine kapatma kararı aldı.
Nahide Çiftçioğlu’nun paylaşımı şöyle: