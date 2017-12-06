Peynir yüklü kamyon ikiye bölündü!

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, İnönü Kavşağı yakınlarında dün öğle saatlerinde arka tekerleği kopan kamyon, kontrolden çıkarak yol içerisine devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Reşat Meltem ile araçta yolcu olarak bulunan Deniz Metinsel yaralandı. Aracın arka dorsesinin kopması sonucu, süt ürünleri yola savruldu. Kaza esnasında kamyonun ve kopan dorsenin başka araca çarpmaması ise olası bir faciayı önledi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki LM 557 plakalı kamyon aracı ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyreden sürücü Reşat Meltem, aracının arka tekerleğinin kopması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak anayol içerisine devrildi.

Kaza sonucu hafif yaralanan Reşat Meltem ile Deniz Metinsel, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.