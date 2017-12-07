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Pile Türk İlkokulu Sorumlu Öğretmeni Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti

Pile Türk İlkokulu Sorumlu Öğretmeni Cevdet Dilekkaya ve okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti.

07 Aralık 2017 Perşembe 16:06
Pile Türk İlkokulu Sorumlu Öğretmeni Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti
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Pile Türk İlkokulu Sorumlu Öğretmeni Cevdet Dilekkaya ve okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti. 

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dilekkaya, okul olarak gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlere katılarak destek veren Eroğlu’na teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pile Türk İlkokulu’nun başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve her zaman ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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