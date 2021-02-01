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Pilli: 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157  olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:49
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Pilli: 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157  olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21  kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 35   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115

Toplam Vaka Sayısı: 2371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Son Güncelleme: 01.02.2021 22:20
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