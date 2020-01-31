Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Vatandaş ile sohbet eden Bakan Pilli, hastaları da ziyaret etti.

31 Ocak 2020 Cuma 13:58
Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve sağlık personeli ile görüştü. 

Vatandaş ile sohbet eden Bakan Pilli, hastaları da ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pilli,  hastane yönetimi, başhekimler ve başhemşireler ile hastanenin eksikliklerini konuştuklarını,  sağlık merkezleri ve periferi hastanelerinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Gazimağusa Hastanesi’nin Karpaz'dan Mesarya’ya kadar hizmet verdiğini, büyük bir ekiple özveri ile çalıştıklarını belirten Bakan Pilli, bakanlık olarak daha iyi hizmet sunulması için her zaman istişare içerisinde olduklarını vurguladı. 

Hastanede incelemelerde bulunan Bakan Pilli, Otomasyon sisteminin hayata geçmesi konusunda Mağusa Hastanesi’nde sona doğru geldiklerini, Mart ayı içerisinde alt yapı çalışmalarının tamamlanması ardından sistemi devreye koymayı planladıklarını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
PilliHastaneHaberKıbrısZiyaretü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminin galasına katıldı
Tatar, “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminin galasına katıldı
Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Trafik bir süre tek şeritten verilecek
Trafik bir süre tek şeritten verilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim