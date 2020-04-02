Pilli: "Hakaret ve küfürlerle ilgili dosya hazırlanıyor"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT'de yayınlanan Haber Masası programına katılarak, Koronavirüs (Covid-19) salgını konundaki son gelişmeleri aktardı.

Dünkü açıklamasından sonra ortaya çıkan vakaları, akşam saat 17.00'de açıklayacaklarını ifade eden Pilli, dün tespit edilen son 7 vakanın, şehirlere göre dağılımını şöyle aktardı:

Karpaz: 3

Lefkoşa: 2

Girne: 1

Alsancak: 1

OTELLERDE KARANTİNADA TUTULAN KİŞİ SAYISI 842

Malpas'taki karantinaları dolan ve evlerinde izole olmaya gönderilen öğrencilerin ardından, otellerde karantinada bulunan toplam kişi sayısının 842 olduğunu belirten Pilli, Malpas otelin boşaltıldığını, dezenfektesinin dün akşam yapıldığını, 48 saat sonra yeniden kullanıma hazır olacağını söyledi.

EVDE KARANTİNADA TUTULAN KİŞİ SAYISI 3 BİN 85

Öte yandan, 14 Mart tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışından ülkeye gelen ve evde karantina altında tutulan kişi sayısının 3 bin 85 kişi olduğunu kaydeden Pilli, bu konuda 5'i sabit olmak üzere toplamda 15 telefon hattı kurduklarını, bu kişilerin tek tek arandığını, tümünün kontrol altında olduğunu ifade etti.

GÜNEŞ RESIDENCE'DE 3 ŞÜPHELİ VAKA

Lefkoşa'daki Güneş Residence'de karantina altında bulunan 128 kişiye dün test yapıldığını ifade eden Pilli, "3 şüpheli sonuç var, onlar konusunda ileri çalışma yapılıyor" dedi. Pilli, Güneş Residence'daki kişilerin, 3-4-5 Nisan tarihlerinde karantinadan çıkacaklarını da ifade etti.

"SAĞLIK BAKANLIĞI, BU SAVAŞI TEK BAŞINA KAZANAMAZ"

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Pilli, ilçe emniyet kurullarının çalışmalara devam ettiğini, Bakanlık ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bu savaşı ancak hep birlikte kazanabiliriz. Sağlık Bakanlığı tek başına bu savaşı kazanamaz" dedi.

"BİZİM ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR, ŞOVA DEĞİL"

Temaslı kişileri takip eden ekipteki çalışanların sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Pilli, "Temas edilen herkesin listesi elimizde" diyerek, "Bizim çalışmaya ihtiyacımız var, şova değil" şeklinde konuştu.

"MALZEME EKSİKLİĞİMİZ YOK"

Covid-19'la mücadele konusunda altyapısal açısından eksiklik olabileceğini fakat malzeme eksikliğinin bulunmadığını vurgulayan Pilli, "malzeme konusunda eksiklik olduğu an, kargo, gemi ya da özel uçakla istenilen malzemeler getiriliyor" dedi.

MALZEME LİSTESİ

Tüm malzemeleri tek bir depoda topladıklarını ifade eden Pilli, "neyin, nereye, ne kadar gittiğini biliyoruz" diyerek, mevcut rakamları şöyle aktardı:

36 adet cerrahi maske

13 bin koruyucu maske

2 bin 250 N-95 maskesi

55 bin el dezenfektanı

Bin 800 PCR

Bin adet hızlı test

Hızlı testin azaldığını ve 15 bin adet sipariş verildiğini belirten Pilli, "Bunların 2 bin 500'ü Cuma günü gelecek, geriye kalanı da ilerleyen günlerde" dedi.

LAPTA İLE İLGİLİ İDDİALAR... "AKŞAM 17.00'DEKİ AÇIKLAMAMIZI BEKLESİNLER"

Pilli, Lapta bölgesiyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialrın sorulması üzerine ise "Bizim akşam saat 17.00'deki açıklamamızı beklesinler" dedi.

"PANDEMİ HASTANESİ'NE DÖNÜŞMESİNİ BEN DE İSTEMİYORDUM..."

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin, pandemi hastanesine dönüştürülmesi konusuna değinen Pilli, "Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesine dönüştürülmesini başlarda ben de istemiyordum. Ama ciddi bir yangından çıktık... Bu yangını toparlayamadan malesef bu salgın geldi. Dönüştürmek, artık kaçınılmazdı" dedi.

"HAKARET VE KÜFÜRLERLE İLGİLİ DOSYA HAZIRLANIYOR"

Sosyal medyada, hem Sağlık Bakanlığı hem de kendisine yönelik hakarete ve küfüre varan gönderiler paylaşıldığını belirten Pilli, "Salgın bittikten sonra, ileride bunlarla kesinlikle uğraşacağız. Herkesin dosyası bakanlıkta hazırlanıyor. Herkes, yasalar önünde hesap verecek" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZDA POZİTİF VAKA YOK"

Bazı sağlık çalışanlarının test sonuçlarının poztifi çıktığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Pilli, "Kritik yerlerdeki gerekli kişilere test yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim için çok önemli. Onlar buşalırsa, hizmet aksar, herkes bulaşır. Herhangi bir sağlık çalınımızda pozitif vaka yoktur" dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası