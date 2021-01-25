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Pilli: Her kafadan bir ses çıkıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli yoğun bakımda yatan hastaların yaşlarının 37, 51 ve 57 olduğunu açıkladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 11:00
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Pilli: Her kafadan bir ses çıkıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli yoğun bakımda yatan hastaların yaşlarının 37, 51 ve 57 olduğunu açıkladı.

Pilli, “Artık gidilecek köyün minaresi görünüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dün aç diyen bugün kapat diyor. Şu an 3 yoğun bakımda hasta var. Yoğun bakımdaki hastalarımız 37,51,57 yaşlarındadır. Çok küçük menfaatler uğruna büyük menfaatlerini bu ülke kaybetmek üzeredir. Halkımıza sesleniyorum daha çok insanımızı kaybetmemek için lütfen kurallara uyunuz. Uyulmaz ise yerel vakalar artacaktır. Sağlık Bakanlığı tedbirleri artıracak bunu herkes bilsin. Sağlığı kaybetmek üzereyiz, tedbir almaz isek sağlık da gider ekonomi diye de bir şey kalmaz. Vakalar 20-30 arasında dolaştı mı bilinsin ki bu rakamlar hemen 50-60'lı rakamlara gelir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.01.2021 12:32
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