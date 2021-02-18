Pilli: Karantinasız geliş için toplumda aşılananların sayısı artmalı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, basın çalışanlarının aşılandığı merkezde açıklamalarda bulundu.

Ali Pilli, aşı merkezlerinin sayısının artırılabileceğini belirterek, basın çalışanlarının aşılandığı yerin uygun olduğunu ve ileride buranın kullanılabileceğini söyledi.

Pilli, yeteri miktarda aşı olması durumunda aşı merkezlerinin sayısı artırılarak hızlı bir şekilde aşılamaların yapılabileceğini ifade etti.

Pilli, Nisan’dan itibaren çift aşı yapanların karantinasız ülkeye gelişlerinin başlanması ile ilgili konuşarak, Mart sonu gibi halkın büyük çoğunluğunun aşılanmasının tamamlanmış olması gerektiğini savundu.

Halkın sağlığı ve ekonomi düşünülerek karar alınması gerektiğine işaret eden Pilli, açılımla ilgili Bakanlar Kurulunda ve Bulaşıcı Hastalıklar üst komitesinde toplantı yapılacağını dile getirdi.

Bazı bölgelerde bulaşın az olmasından dolayı bölgesel açılma ihtimalini de değerlendiren Pilli, “Açılmayı bende savunuyorum ancak bölgesel açılmada Türkiye ile KKTC’yi bir tutmamak lazım. Vaka görülen ve görülmeyen yerler arasındaki mesafe kısadır. Yarım saatte diğer ilçeye geçilebilir. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra karar verilecek” dedi.

Görevden alınmasıyla ilgili iddialara yanıt veren Pilli, “Görevimin başındayım. Halkın bana güveni var. Görevden alınıp alınmamamla ilgili takdir başbakanındır. Doktorluğa başladığımdan beri yüksek tempoda çalışıyorum ”dedi.

Vakaların dünkü sayıya yakın olacağını düşündüğünü anlatan Pilli, “Akşamdan sabaha vaka sayısı değişiyor neden açıklamıyorsunuz deniliyordu. Günde iki kez açıklıyorduk yine şikayet edilmeye başlandı bu nedenle şu an vaka sayısını açıklamayacağım” diye konuştu.