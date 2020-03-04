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Pilli: Kesin rapor bugün gelecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangınla ilgili kesin raporun bugün geleceğini belirterek, bu raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:14
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Pilli: Kesin rapor bugün gelecek

Pilli, BRT’de yayınlanan Haber Masası programına katılarak, Cuma günü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın olayını ve yangından sona yaşananları anlattı.

Yangın sonrasında hasta nakilleri konusunda birlikte ve süratli hareket edildiğini ifade eden Bakan Pilli, gerek itfaiye, gerek sivil savunma gerekse de hastane çalışanlarının hasta nakillerinde sistemli çalıştığını söyledi ve “Çalışmalar sırasında gizli kahramanlar vardı ve ben onları hepsini gördüm. Takdire şayan bir tahliye yapıldı ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan olduktan sonra sağlıktaki eksiklerin üzerine gittiğini ve özellikle alt yapı eksiklikleri gördüğünü ifade eden Bakan Pilli, bu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar başlattığını açıkladı.

Yangın sonrasında her akşam Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gittiğini belirten Bakan Pilli, Lefkoşa’ya çok acil bir hastane kazandırılması gerektiğini belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi’ni devraldıklarını ve ihale aşamasında olduğunu ifade eden Bakan Pilli, Girne’ye AB standartlarında bir hastane kazandırılmasını istediklerini söyledi.
 

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Sağlık Bakanı Ali PilliHastane YangınYangın
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