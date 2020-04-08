Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Pilli: “Lütfen gençlerimiz evde kalmaya devam etsinler”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, COVID-19’la ilgili uyulması gereken kurallara bir kez daha dikkat çekti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:11
1591 Okunma
Pilli: “Lütfen gençlerimiz evde kalmaya devam etsinler”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, COVID-19’la mücadelede izolasyonun önemine bir kez daha dikkat çekerek, herkesin zorunlu olmadıkça evde kalmasını, dışarı çıktıklarında da birbirlerine en az iki metre mesafede bulunmalarını ve mutlaka maske kullanmalarını tavsiye etti.

Pilli, koronavirüsün yayılmasını engellemek için insanların aralarına mesafe koymalarının ve risk gruplarında olanlar ile hastaların kendilerini mutlaka izole etmelerinin şart olduğunu söyledi.

Pilli, hiç semptomu olmayan kişilerin de taşıyıcı olabileceğini belirterek, “Bu nedenle izolasyon” şarttır dedi. Sosyal mesafenin çok önemli olduğunu hatırlatan Pilli, Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün, enfekte olmuş bir insan öksürdüğünde havaya saçılan virüs yüklü zerrecikler yoluyla yayıldığını söyledi.

Pilli, virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğuna da vurgu yaparak, hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli’nin açıklamaları şöyle:

“COVİD-19 belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi ve Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapması gerekiyor. Bu belirtiler 37.8’in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür… Gençlerimize de bir kez daha seslenmek istiyorum. Gençler bu virüsü taşıyabilirler ve bilmeden sevdiklerine, annelerine, babalarına, nine ve dedelerine bulaştırabilirler. Lütfen gençlerimiz evde kalmaya devam etsinler. Sağlık Bakanlığımız COVID-19’la mücadele ederken, siz değerli halkımızın da kurallara uyması, savaşı birlikte kazanmamızda etkili olacaktır. Bakanlığımız COVID-19’la ilgili her gelişmeyi anında ve şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edecektir. Halkımıza buradan çağrımız, sadece Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaları takip etmeleridir.” 

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliCoronavirüsKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da feci kaza
Gazimağusa'da feci kaza
KTTO: Sağlık Ekipmanları Yetkililere Teslim Edildi
KTTO: Sağlık Ekipmanları Yetkililere Teslim Edildi
Mahkumlar, koruyucu maske üretimine başladı
Mahkumlar, koruyucu maske üretimine başladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim