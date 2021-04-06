Vakalar böyle giderse, sağlık altyapısının çökeceği yönünde uyarıda bulunan Pilli, Pandemi Hastanesi’nin dolmak üzere olduğunu kaydetti.

“4 günde 300 vakayı geçtik” diyen Pilli, ev karantinası uygulamasına da değinerek, “Bildiğim kadarıyla şu an 75 kişi ev karantinasındadır. Bunları çok iyi takip etmek gerekir. Denetim şarttır” ifadelerini kullandı.

Açıklanan vakaların yurt dışından gelen ve ev karantinasından çıkanların olduğu yönünde duyum aldığını da açıklayan Pilli, bunun araştırılması gerektiğini söyledi; “Teknolojiden faydalanıp, sıkı takip edeceğiz” diye konuştu.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI