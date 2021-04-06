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Pilli, Pandemi Hastanesi’nin dolmak üzere olduğunu kaydetti.

Eski Sağlık Bakanı ve UBP Milletvekili Ali Pilli, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa konuk oldu.

06 Nisan 2021 Salı 23:36
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Pilli, Pandemi Hastanesi’nin dolmak üzere olduğunu kaydetti.

Vakalar böyle giderse, sağlık altyapısının çökeceği yönünde uyarıda bulunan Pilli, Pandemi Hastanesi’nin dolmak üzere olduğunu kaydetti.

“4 günde 300 vakayı geçtik” diyen Pilli, ev karantinası uygulamasına da değinerek, “Bildiğim kadarıyla  şu an 75 kişi ev karantinasındadır. Bunları çok iyi takip etmek gerekir. Denetim şarttır” ifadelerini kullandı.

Açıklanan vakaların yurt dışından gelen ve ev karantinasından çıkanların olduğu yönünde duyum aldığını da açıklayan Pilli, bunun araştırılması gerektiğini söyledi; “Teknolojiden faydalanıp, sıkı takip edeceğiz” diye konuştu.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli
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