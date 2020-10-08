Pilli: “Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Anavatan Türkiye her koşulda yanımızda oldu”

Acil Durum Hastanesi’nde kullanılacak malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Yerleşkesi içerisinde yapılan Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemeler 8 tır ile ülkeye ulaştı.

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Anavatan Türkiye’nin her koşulda yanımızda olarak desteklerini esirgemediğini belirten Bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TC Sağlık Bakanlığı’na sonsuz teşekkürlerini iletti.

Bakan Pilli,Pandemi Hastanesi (Acil Durum Hastanesi)’nin yapım aşamasının sonuna gelindiğini, hastanenin inşasının tamamlanmasının ardından malzemelerin hastaneye aktarılacağını söyledi.

Bakan Pilli, aynı zamanda tüm malzemelerin yanında 5 ambulansın da KKTC’ye getirildiğini kaydetti. Ambulansların Pandemi Hastanesi ve ihtiyaç duyulması halinde 112 Hızır Acil Servisinde de kullanılacağını açıkladı.

Tam donanımlı bu hastanenin Covid-19 vakalarına hizmet vermek dışında sağlık alt yapısına büyük güç katacak bir yapıda olduğunu dile getirdi.