Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk

Pilli: "Pandemiyle mücadeleye devam edeceğim"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün eski Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Ali Pilli’yle görüştü.

25 Şubat 2021 Perşembe 16:39
816 Okunma
Pilli: "Pandemiyle mücadeleye devam edeceğim"

Arter ile Pilli ayrıca Gazimağusa Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde Gazimağusa’da hizmete sunulan Mağusa Arena’daki PCR Merkezi ve Maraş MGA Tesisi’ndeki Aşı Merkezi’ni de ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin Gazimağusa’yı ve belediyeyi ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Arter, Mart 2020 tarihinden beridir ülkemizde yaşadığımız zorlu pandemi döneminde 24 saat sürekli telefonlaşarak süreci atlatmaya çalışırlarken Pilli’nin kendilerine her zaman yardımcı olduğunu söyledi.

Bir bakandan öte bir doktor olarak tıbbi bilgileriyle kendilerine ışık tutan Ali Pilli’ye çok değer  verdiğini ifade eden Arter, çok zorlu görevin yerine getirildiği bu aşamada olumlu ya da olumsuz bir şey söylemeye gerek olmadığını, pandemi döneminde olanları toplum nezdinde tarihin yargılayacağını söyledi.

Arter, “Sizin tuttuğunuz ışık doğrultusunda Mağusa’da aldığımız tedbirler vaka sayılarının az olmasıyla ilişkilidir. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Her ne kadar bakanlık görevinde olmasanız da sizinle temasımız devam ediyor. Sizden o değerli bilgi ve tecrübeleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de konuşmasında, Covid-19 mücadelesinde Gazimağusa Belediyesi ile karşılıklı olarak sevgi saygı içerisinde çok iyi planlamalar yaptıklarını söyledi. Pilli, aşı ve PCR merkezlerinin kurulması gibi belediyeyle birlikte alınan tedbirlerin Mağusa’da vakaların az olmasının en büyük sebebi olduğunu belirtti.

Pilli, pandemiyle mücadeleye devam edeceğini kaydederek, herkes gibi kendisinin de üzerine düşen görevleri yapacağını vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e eleştiri
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e eleştiri
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan açıklama
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan açıklama
Araç muayene listesi yeniden düzenlendi
Araç muayene listesi yeniden düzenlendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim