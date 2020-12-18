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Pilli: "Rum tarafından beter olacağız”

Açıklanan 33 vakanın ardından bu saate kadar 10 vaka daha tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Pilli, “Herkes yanından geçen Covid- 19 pozitifmiş gibi hareket etmeli” dedi ekledi: “Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacağız”

18 Aralık 2020 Cuma 10:50
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Pilli: "Rum tarafından beter olacağız”

Saat 5’ten sonra 10 vaka daha tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bunların yarısının temaslı, yarısının da yerel vaka olduğunu belirtti.

“Vakalar artıyor, biz bunu kaldıramayız” diyen Pilli, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Dr Pilli, “Bu saatten itibaren herkes yanından geçen kişinin Covid-19 olduğunu düşünerek hareket etsin. Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli dünkü vakalara ilişkin detaylar paylaştı:
1 Dönerci.
1 Casino çalışanı. 
1 hastane temizlik işçisi (Lefkoşa)
Dönercide garson (Lefkoşa)
1 Öğrenci  (Girne- Doğa Koleji)
19 TMK'daki öğretmenin eşi (Girne)
1 öğrenci (Dikmen)
Muhasebe çalışan- GAÜ (Girne)
YDÜ'de hemşire öğrencisi (Girne)
Dönercinin annesi, damadı, kardeşi
Hastane çalışanının oğlu (Lefkoşa)

Son Güncelleme: 18.12.2020 12:47
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