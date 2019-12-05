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Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın 2020 hedeflerini anlattı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı Sabah Haber programında Sağlık Bakanlığı’nın 2020 hedeflerini anlattı.

05 Aralık 2019 Perşembe 14:32
Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın 2020 hedeflerini anlattı

Sağlığa ayrılan yüzde 7’lik payın az olduğunu ama kaynakların doğru kullanılmasıyla bazı sorunların çözüleceğine inandığını belirten Pilli, 2020 hedeflerinde yeni bir lefkoşa devlet hastanesi temeli atılması olsuğunu ve önümüzdeki günlerde konunun netlik kazanacağını söyledi.

Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 22 yataklı yoğun bakım servisinin yetersiz olduğunu ve yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydetti.

4 tane özel hastaneyle anlaşma yapıldığını ve destek alındığını anlatan Ali Pilli, özel sektör ile devletin tek çatı altında olmasının ve yardımlaşmasının önemine vurgu yaparak “sağlık bir bütündür” değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Pilli, yoğun bakım için 6, onkoloji için ise 4 yatağın ilave edilmekte olduğunu ve ayının 15’inden sonra devreye gireceğini, uygun bir başka yerde de 10 yatak kurulacağını ve toplam yatak sayısının 42’ ye çıkarılacağını söyledi.

Lefkoşa’ya yeni bir hastane kazandırmanın öncelikleri arasında olduğunu anlatan Pilli, 2020’nin sağlıkta bir atılım yılı olacağına ve bunun yol haritasının çizildiğine dikkati çekti.

Lefkoşa’ya yapılacak yeni devlet hastanesiyle ilgili konuşan Ali Pilli, geçmiş dönemlerden konuyla ilgili yapılmış hiçbir proje bulunmadığını; hedefinin, mevcut yapıyı güçlendirmek ya da yeni bir hastaneyi topluma kazandırmak olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, otomasyon sisteminin kurulmasının çok önemli olduğunu ve bunun için harekete geçtiklerini belirterek, sistemin hayata geçmesiyle ilaç israfının önüne geçileceğini ve bir veri tabanı oluşturulmasının da önünün açılacağını ifade etti.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Pilli
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