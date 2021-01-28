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Pilli: Şu ana kadar 32 vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mecliste yaptığı konuşmada şu ana kadar 32 vaka olduğunu açıkladı.

28 Ocak 2021 Perşembe 12:14
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Pilli: Şu ana kadar 32 vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mecliste yaptığı konuşmada şu ana kadar 32 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, artık tahammül noktası geçilmiştir dedi.

Sağlık Bakanı bütün parti başkanlarını toplanmaya davet etti.

Son Güncelleme: 28.01.2021 13:18
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