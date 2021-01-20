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Pilli: Şu ana kadar 6 bine yakın kişi aşılandı

Sağlık Bakanlı Ali Pilli, BRT ‘de katıldığı Manşet+ programında Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında yaklaşık 6 bin kişinin aşılandığını belirtti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:56
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Pilli: Şu ana kadar 6 bine yakın kişi aşılandı

Sağlık Bakanlı Ali Pilli, BRT ‘de katıldığı Manşet+ programında Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında yaklaşık 6 bin kişinin aşılandığını belirtti.

65 yaş üstü hastaların aşılanmada öncelik gösterildiğini söyleyen Bakan Pilli bugün itibariyle 80 yaş üstü kişilerin de 5 merkezde aşılanacağını söyledi.

80 yaş üzeri 5768 kişi olduğunu söyleyen Pilli, şuanda herkese aşı yapılamayacağını ancak aşıya ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yerel yönetimlerle de aşı konusunda iş birliği yapıldığı söyleyen Sağlık Bakanı Pilli, aşı planlanmasının yapıldığını ve tüm nüfusun aşılanması için uğraştıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlığın ve sağlık çalışanlarının dimdik ayakta olduğunu belirterek, sağlıktan taviz verilmeyeceğini vurguladı. ‘Kapanmak için değil, açılmak için uğraşıyoruz’ diyen Ali Pilli, halkın desteği ve hükümet ile birlikte bu işi götüreceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 aşısı için bir web sitesi hazırlandığını ancak bunun halk tarafından çok az kullanıldığını belirterek, 65 yaş üstü kişilere ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

“1 hafta içerisinde bazı şeyler netleşecek” diyen Bakan Pilli 2021’i kaybetmemek için her türlü çabayı sarf edeceklerini belirtti
        
        
 

        
       

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