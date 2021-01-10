Pilli’den Bozkurt'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

Cengiz Topel Hastanesi Hemşiresi Enver Bozkurt bu sabah Türkiye'de tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Enver Bozkurt'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli'nin mesajı şöyle;

Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan değerli sağlık çalışanımız Enver Bozkurt'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız .

Enver Bozkurt'un ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. “

KIBRIS TÜRK HEMŞİRELER VE EBELER BİRLİĞİ MESAJI

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) de mesaj yayımlayarak, “Cengiz Topel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, Yönetim Kurulu üyelerimizden Enver Bozkurt bu sabah tedavi gördüğü Yeni Yüzyil Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti” dedi.

KTHEB, Enver Bozkurt'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bozkurt bir süre önce beyninde oluşan rahatsızlık nedeniyle İstanbul’da bulunan Gaziosmanpaşa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.