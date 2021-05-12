Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin açıkladığı Koronavirüs önlemlerine göre, plajlara maskesiz girmek yasak...

Plaj ve yüzme alanlarına ilişkin uygulanacak tedbirler kapsamında misafir ve çalışan herkesin maske takması zorunlu olacak.

Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulunacak. Bu alanlarda sosyal mesafeye en az 1,5 metre olacak şekilde dikkat edilecek. Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanacak.

Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek. Loca alanlarında ise 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek.

Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilecek. Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenecek.

Şezlongların üzerinde kumaş minderlerin kullanması da yasaklandı. Kafe ve restoranlar daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterecek.

Üst Komite'nin plaj ve yüzme alanlarına ilişkin kararlarının devamı şöyle bildirildi:

"Grup aktiviteleri yapılmayacak. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eșler ve çocuklar ile birlikte yapabilicek. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilecek.

Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Deniz parașütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalıșanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kiși alınır.

Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kiși tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.

Plaj ve yüzme alanlarında Koronavirüs 9 ile ilgili uyulması gereken kuralları ve tedbirleri içeren afișler görünür yerlere yerleștirilmelidir.

Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya bașlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

Tuvalet girișlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afișler asılır. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür șekilde asılır. Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz."