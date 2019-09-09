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Polat’ın sahterkarlığı ortaya çıktı!

(Kamalı Haber) - Aracını sigortaya yaptırmak için kaza yapıp polise ihbarda bulunan Gökhan Polat’ın sahterkarlığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:00
Polat’ın sahterkarlığı ortaya çıktı!

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Girne’de basit bir trafik kazası yaptığını ancak polis çağırıp rapor tutturmadığı için sigorta şirketinn aracın ön kısımlarında meydana gelen hasarı karşılamadığını söyledi. Polis, zanlının aracını sigortaya tamir ettirmek amacı ile 5 Eylül tarihinde Girne çevre yolunda kasten bariyerlere çarparak, kaza yaptığını, polisi arayıp kaza yaptığına dair bilgi verdiğini ifade etti. Polis memuru, karakolda ifadesi alınan zanlının şüpheli davranması üzerine ileri bir soruşturma yapıldığını ve kazayı kasten ve bilinçli olarak yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesindee sigorta şirketine aracı yaptırmak amacı ile böyle bir yolu seçtiğini itiraf ettiğini ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Polat
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Mehmet 2019-09-09 17:14:12

Ulan adam öldürüyorlar haber yapmıyorsunuz

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Jack 2019-09-09 19:06:24

Tam bir mal bu birde itiraf etmiş keko ya nasıl itiraf edersin şaka gibi

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