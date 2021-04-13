Poliklinik hizmetleri de duruyor!

TIP-İŞ’ten yapılan açıklamada, sendikanın talepleri ile ilgili olarak hükümet tarafından somut adım atılmaması nedeniyle yarından itibaren Acil Servisler, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır Servis, Yoğun Bakımlar, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi ve yatan hasta servisleri ile Acil Durum Hastanesi, Ateş Poliklinikleri ve Koronavirüs aşılamaları dışındaki poliklinik hizmetlerinin durdurulması şeklinde eylem sürecinin genişletileceği ifade edildi.

Eylem sürecinde, tüm servislerde yatan hastaların muayene, müdahale, pansuman ve konsültasyonlarını yapıldığı başvuran acil hastaların tanısının konup tedavisinin düzenlemeye devam edildiği de aktarıldı.

Sendika açıklamasında, mevcut eylemlerin yanısıra, yarından itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi’nde mesai saatleri sonrasında sendika üyeleri tarafından verilen tabiplik hizmetlerinin de durdurulacağı ve sadece 112 Ambulans Servisi’nin hizmet vereceği kaydedildi.