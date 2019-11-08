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Polili, 15 gün Barış Ruh’ta kapalı bölümde kalacak

08 Kasım 2019 Cuma 19:15
Polili, 15 gün Barış Ruh’ta kapalı bölümde kalacak

Girne’de faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinden aldığı arabanın içerisinde silah unutan ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kaçtığı ortaya çıkan Hasan Polili yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Karakolu’nda Polis memuru Emrah Lambasuyucu, Girne’de faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinin polisi arayıp kiralamış oldukları ve geri aldıkları aracın içerisinde temizlik yapıldığı esnada tabanca bulunduğunu bildirdiklerini söyledi. Polisin söz konusu şirkete gidip araçtaki sürücü koltuğunun altında markası belli olmayan 7.65 mm silahı emare aldıklarını söyledi. Polis memuru, ayrıca araç içerisinde zanlıya ait araç kiralama sözleşmesi bulduklarını ifade etti.  Polis, yapılan soruşturmada zanlının 29 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında aracı kiraladığının tespit edildiğini ifade etti. Zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, zanlının barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü ve hastaneden kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının 5 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde ayrılma aşamasında olan eşiyle görüşüldüğünü ifade ederek, zanlının karısının daha önce söz konusu silahı onun tasarrufunda gördüğünü söylediğini aktardı.

Polis, zanlının Barış Ruh’ta kontrolden geçirildiğini, cezai ehliyeti olmadığına dair rapor temin edildiğini ifade etti.

Polis memuru, silah ile ilgili balistik incelemenin tamamlandığını, 1987 yılından bugüne yapılan taramada herhangi bir olayda kullanılmadığını belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 45 gün süre ile barış ruhta kapalı bölümde kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar ise zanlının 15 gün süreyle barış ruhta kapalı bölümde kalmasına emir verdi.

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