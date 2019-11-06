Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Polili bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:28
Polili bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Girne’de faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinden aldığı arabanın içerisinde silah unutan ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kaçtığı ortaya çıkan Hasan Polili bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Karakolu’nda Polis memuru Hasan Denyalı, Girne’de faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinin polisi arayıp kiralamış oldukları ve geri aldıkları aracın içerisinde temizlik yapıldığı esnada tabanca bulunduğunu bildirdiklerini söyledi. Polisin söz konusu şirkete gidip araçtaki sürücü koltuğunun altında markası belli olmayan 7.65 mm silahı emare aldıklarını söyledi.

Polis memuru, ayrıca araç içerisinde zanlıya ait araç kiralama sözleşmesi bulduklarını ifade etti.  Polis yapılan soruşturmada zanlının 29 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında aracı kiraladığının tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, zanlının barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü ve hastaneden kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde ayrılma aşamasında olan eşiyle görüşüldüğünü ifade ederek, zanlının karısının daha önce söz konusu silahı onun tasarrufunda gördüğünü söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini,  silahla ilgili parmak izi ve balistik incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasına, bu sürenin ise barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde geçirilmesine emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hasan PoliliMahkemeTutuklamaBarış Ruh Ve Sinir Hastalıkları HastanesiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması
Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim