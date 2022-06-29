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Polis 3 ilçede asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi

Polis 3 ilçede asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Polisten verilen bilgiye göre; 28-29.06.2022 tarihleri 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 19:30
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Polis 3 ilçede asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi
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Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 578 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup, KKTC’de ikamet izni olmadığı tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 27 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 1259 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 244 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 10 araç ise trafikten men edildi. 

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 

            Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 400 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edildi.

Anahtar Kelimeler:
PolisAsayişDenetim
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