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Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:20
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

Polis ekipleri dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde çoğunluğunu izinsiz ikamet edenler ve sahte evrakı tedavüle sürenlerin oluşturduğu 13 kişi tutuklandı.

LEFKOŞA

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 8 kişiye yasal işlem uygulandı.

KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi ve sahte evrakı tedavüle sürme meselesinde zanlı olarak aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 300 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 161 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 8 kişiye yasal işlem uygulandı.

KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi, hakkında ihraç emri bulunan 1 kişi ve sahte belge ile KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 485 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren, kumarhaneler, barlar, kahvehaneler ve diskolarda denetimler gerçekleşti.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmesi ve bulunmaları yasak 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi; KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 510 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken muhtelif suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 200 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

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Anahtar Kelimeler:
PolisAsayişDenetimHaberGündemKıbrıs
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Aynasız 2019-06-15 14:54:12

Bu aynasız arkadaşlar araba ve motorların eksozlarını deli gibi bönürden guş beyinnileri de yazsa da sabah 4'de yatakdan sekip uyanmasak.

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