Polis, denetimleri sıklaştırdı

Polis ekipleri, sadece karayollarında değil, şehir içinde de denetimlerini ve devriyelerini sürdürüyor.
Lefkoşa genelinde kapatılan parklarda devriye yapan polis ekipleri, kısmi sokağa çıkma yasağı ihlallerine göz açtırmıyor.
Lefkoşa genelinde kapatılan parklarda devriye yapan polis ekipleri, kısmi sokağa çıkma yasağı ihlallerine göz açtırmıyor
Polis ekipleri, sadece karayollarında değil, şehir içinde de denetimlerini ve devriyelerini sürdürüyor.
Lefkoşa genelinde kapatılan parklarda devriye yapan polis ekipleri, kısmi sokağa çıkma yasağı ihlallerine göz açtırmıyor.