Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Polis, denetimleri sıklaştırdı

Lefkoşa genelinde kapatılan parklarda devriye yapan polis ekipleri, kısmi sokağa çıkma yasağı ihlallerine göz açtırmıyor

07 Nisan 2020 Salı 11:58
1064 Okunma
Polis, denetimleri sıklaştırdı

Polis ekipleri, sadece karayollarında değil, şehir içinde de denetimlerini ve devriyelerini sürdürüyor.
Lefkoşa genelinde kapatılan parklarda devriye yapan polis ekipleri, kısmi sokağa çıkma yasağı ihlallerine göz açtırmıyor.

Anahtar Kelimeler:
PolisKoronavirüsCoronavirüsDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz: “Evde ölümlerde covid-19 tespiti yok”
Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz: “Evde ölümlerde covid-19 tespiti yok”
Tatar, İngiltere Başbakanı Johnson’a geçmiş olsun dileğinde bulundu
Tatar, İngiltere Başbakanı Johnson’a geçmiş olsun dileğinde bulundu
Girne’nin iyilik meleği
Girne’nin iyilik meleği
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim