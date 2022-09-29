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Polis Genel Müdürlüğü tarafından trafik çalıştayı düzenlendi…

Ülkemizde, trafikte kamusal alanda yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Trafik Çalıştayı” düzenlendi.    

29 Eylül 2022 Perşembe 18:00
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Polis Genel Müdürlüğü tarafından trafik çalıştayı düzenlendi…



 Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda 27 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda; “Trafik Kazalarının Önlenmesinde Modern Çözümler, Trafik Ceza Tahsilatında Çağdaş Yaklaşımlar, Trafik Devriye ve Kontrollerinde Verimliliğin  Artırılması ile Trafik Kazalarına Müdahalede Etkinliğin Artırılması” konularında yaşanan sıkıntılar ele alınarak Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paydaş kurumların yetkilileri ile tartışılarak, mevcut durum ve çözüm önerileri ortaya kondu.  
Bugün gerçekleştilen ikinci oturumda ise çalışma grupları tarafından  ilk oturumda ortaya çıkan sonuçların değerlendirme sunumları ve ortaya konan sonuç raporu katılımcılar ile paylaşıldı.

Son Güncelleme: 29.09.2022 18:07
Anahtar Kelimeler:
Polis Genel MüdürlüğüTrafik çalıştayıPolis
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